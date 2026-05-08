Xperi: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Xperi veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Xperi mit einem Umsatz von insgesamt 114,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,16 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at