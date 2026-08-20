Xplora Technologies AS Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Xplora Technologies AS Registered äußerte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 NOK präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,620 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 422,0 Millionen NOK, gegenüber 462,9 Millionen NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,84 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at