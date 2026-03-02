02.03.2026 06:31:29

Xplora Technologies AS Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Xplora Technologies AS Registered präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,09 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,010 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 606,0 Millionen NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xplora Technologies AS Registered 242,9 Millionen NOK umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,590 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Xplora Technologies AS Registered ein EPS von -0,140 NOK in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,92 Milliarden NOK vermeldet. Im Vorjahr hatte Xplora Technologies AS Registered 813,33 Millionen NOK umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,101 NOK prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 1,90 Milliarden NOK erwartet.

