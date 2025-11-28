|
Xplora Technologies AS Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Xplora Technologies AS Registered hat am 26.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 NOK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,310 NOK je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 510,0 Millionen NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 98,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xplora Technologies AS Registered einen Umsatz von 257,2 Millionen NOK eingefahren.
