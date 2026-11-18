XPlus hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,04 PLN gegenüber 0,020 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat XPlus in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,4 Millionen PLN im Vergleich zu 12,6 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at