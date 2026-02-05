Xpro India gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Xpro India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 2,91 INR gegenüber 3,37 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Xpro India 1,06 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,05 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at