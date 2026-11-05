Xpro India gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Xpro India veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,22 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,14 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,77 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,20 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at