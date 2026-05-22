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22.05.2026 06:31:29

Xpro India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Xpro India lud am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 5,64 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xpro India 2,95 INR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xpro India in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,34 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,58 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 8,46 INR beziffert. Im Vorjahr waren 17,17 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5,05 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,35 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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