Xpro India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Xpro India lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 3,38 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xpro India -2,460 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,74 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,45 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at