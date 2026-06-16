Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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16.06.2026 19:00:46
Xreal's Android XR Aura Glasses Are Coming This Fall, With a Brand New Qualcomm Chip Inside
Qualcomm's new Snapdragon Reality Elite could show up in a lot more future headsets, but it's appearing in Google and Xreal's upcoming Android XR glasses first. It's promising significant boosts for graphics, battery and AI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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