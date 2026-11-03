El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt. Jetzt mehr erfahren! -W-

Royal Dutch Shell Aktie

Royal Dutch Shell ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DA8Y / ISIN: US7802593050

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Verkauf von Beteiligung 03.11.2026 07:41:00

XRG steigt bei australischem Gasprojekt ein: Shell verkauft Anteil – was das für die Aktie bedeutet

XRG steigt bei australischem Gasprojekt ein: Shell verkauft Anteil – was das für die Aktie bedeutet

Der britische Energiekonzern Shell verkauft seine Beteiligung am australischen North-West-Shelf-Projekt an XRG mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Das Geschäft könnte ein Volumen von mehr als 1,45 Milliarden US-Dollar erreichen.

Wie Shell am Dienstag mitteilte, wird das Unternehmen seinen nicht-operativen Anteil von 16,67 Prozent an dem westaustralischen Projekt veräußern. Das Projekt fördert Gas für den Inlandsverbrauch sowie Flüssigerdgas für den Export.

Die in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige XRG wird laut Shell eine Basisvergütung von 1,45 Milliarden US-Dollar sowie eine zusätzliche, an Meilensteine gekoppelte bedingte Zahlung leisten.

Der Abschluss der Transaktion wird für 2027 erwartet.

DJG/DJN/uxd/ros

Dow Jones Newswires

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Shell mit Rekordmarge im Raffineriegeschäft: Aktie gefragt

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Royal Dutch Shell PLC (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Royal Dutch Shell PLC (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Royal Dutch Shell PLC (spons. ADRs) 93,50 0,00% Royal Dutch Shell PLC (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich -- ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich
Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen