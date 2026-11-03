Royal Dutch Shell Aktie
WKN DE: A3DA8Y / ISIN: US7802593050
|Verkauf von Beteiligung
|
03.11.2026 07:41:00
XRG steigt bei australischem Gasprojekt ein: Shell verkauft Anteil – was das für die Aktie bedeutet
Das Geschäft könnte ein Volumen von mehr als 1,45 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wie Shell am Dienstag mitteilte, wird das Unternehmen seinen nicht-operativen Anteil von 16,67 Prozent an dem westaustralischen Projekt veräußern. Das Projekt fördert Gas für den Inlandsverbrauch sowie Flüssigerdgas für den Export.
Die in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige XRG wird laut Shell eine Basisvergütung von 1,45 Milliarden US-Dollar sowie eine zusätzliche, an Meilensteine gekoppelte bedingte Zahlung leisten.
Der Abschluss der Transaktion wird für 2027 erwartet.
DJG/DJN/uxd/ros
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