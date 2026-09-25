Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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25.09.2026 15:50:53
XRP, Solana Surge 22% After Clarity Act Failure as Regulatory Moves Lifts Coinbase, Robinhood
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Nachrichten zu Robinhood
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24.09.26
|S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Robinhood von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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18.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich fester (finanzen.at)
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18.09.26
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18.09.26
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17.09.26
|S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Robinhood-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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16.09.26
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15.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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11.09.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
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