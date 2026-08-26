Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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26.08.2026 19:35:00
XRP Dropped Below $1 For the First Time Since 2024. But I'm Still Avoiding XRP Right Now.
XRP (CRYPTO: XRP) briefly dipped below $1 on Aug. 11. The token hadn't dropped to that price since late 2024. But over the following two weeks, it bounced back to around $1.40.That was a nice short-term gain, but XRP is still down more than 50% over the past 12 months. Let's see why it sank earlier this month, why it recovered, and why it's still not worth buying.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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