Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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19.08.2026 10:38:01
XRP Falls Below $1 For First Time Since 2024. Here's What Investors Need to Know.
It has been a rough year for many crypto assets. Ripple (CRYPTO:XRP) is no exception. The price of XRP has fallen by nearly 50% in 2026, dropping below the $1 mark for the first time in years.Bears worry about weakening enthusiasm for blockchain projects in general and lackluster demand. Bulls point to ecosystem gains and a truly massive total addressable market.How should investors be viewing Ripple today? The answer largely depends on one question: Will Ripple's ecosystem strategy succeed long term?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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