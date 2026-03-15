Success Aktie

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ISIN: US8645831095

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15.03.2026 11:45:00

XRP Has Fallen More Than 60% -- and Ripple's Success Won't Save It

XRP (CRYPTO: XRP) is down more than 60% during the past eight months, yet Ripple -- the company behind XRP -- has been on a tear, inking new deals with some of the largest financial institutions in the world, like Deutsche Bank, which is integrating Ripple's payment technology to improve efficiency in areas like cross-border payments. Tokenization -- the digitalization of real-world assets -- is booming, too; the Ripple's XRP Ledger now hosts $2.3 billion in tokenized real-world assets, up from under $1 billion at the start of the year. So why isn't XRP benefiting? Because most of Ripple's wins don't actually involve XRP.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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