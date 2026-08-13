Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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13.08.2026 11:14:00
XRP (Ripple) Just Did Something It Hasn't Done Since 2024, and Here's What It Means for Investors
In 2012, a company called Ripple launched the XRP Ledger, a decentralized blockchain designed for rapidly settling global payments. XRP (CRYPTO: XRP) is the ecosystem's native cryptocurrency, used to pay fees and bridge fiat currency exchanges, speeding up transactions and minimizing costs.However, Ripple went on to launch a comprehensive payment network that now supports a range of alternatives, including stablecoins. This is gradually eroding XRP's utility, contributing to a 72% decline in the token's value from last year's peak of $3.65. In fact, on Aug. 11, XRP briefly traded below $1 for the first time since 2024.Here's what all of this means for investors going forward.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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