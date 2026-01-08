:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
08.01.2026 22:00:00
XRP vs Dogecoin: Which Is More Likely to Be a Millionaire-Maker?
XRP (CRYPTO: XRP) and Dogecoin (CRYPTO: DOGE), both launched in 2013, have turned some of their earliest investors into millionaires. A $10,000 investment in XRP's earliest trade would be worth $3.57 million today, while the same investment in Dogecoin's debut could have grown to about $7 million. However, those investors would have needed to hold their tokens through three crypto winters and one major U.S. recession to experience those gains.Both tokens also lost their luster over the past 12 months, as XRP declined almost 10% and Dogecoin sank nearly 60%. Let's see why these two altcoins stumbled -- and if either one can generate even more millionaire-making gains over the next decade.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!