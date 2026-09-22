Brandt Aktie
WKN DE: A0NG6B / ISIN: US10532W1053
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22.09.2026 06:26:24
XRP Will Advance to $5.40? Veteran Trader Peter Brandt Shares Long-Term Forecast, Another Popular Analyst Says Coin Has 'Room to Run'
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