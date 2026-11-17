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17.11.2026 06:31:28
Xtant Medical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Xtant Medical hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xtant Medical 0,010 USD je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Xtant Medical mit einem Umsatz von insgesamt 24,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 26,97 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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