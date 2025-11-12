|
Xtant Medical informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Xtant Medical lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xtant Medical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33,3 Millionen USD im Vergleich zu 27,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
