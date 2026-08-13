Xtant Medical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Xtant Medical hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,07 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 34,96 Prozent zurück. Hier wurden 23,0 Millionen USD gegenüber 35,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at