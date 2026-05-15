Xtant Medical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Xtant Medical gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 36,53 Prozent auf 20,9 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at