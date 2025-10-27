XTC New Energy Materials Xiamen A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

XTC New Energy Materials Xiamen A lud am 24.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,43 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat XTC New Energy Materials Xiamen A im vergangenen Quartal 5,48 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte XTC New Energy Materials Xiamen A 3,58 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at