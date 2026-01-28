28.01.2026 06:31:29

XTC New Energy Materials Xiamen A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

XTC New Energy Materials Xiamen A hat am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,260 CNY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat XTC New Energy Materials Xiamen A 6,97 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 104,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,41 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,50 CNY. Im Vorjahr waren 0,980 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 50,69 Prozent auf 20,03 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 13,29 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,63 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 18,65 Milliarden CNY gerechnet.

