XTC New Energy Materials Xiamen A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

XTC New Energy Materials Xiamen A hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte XTC New Energy Materials Xiamen A ein EPS von 0,230 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 121,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,59 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,98 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at