XTC New Energy Materials Xiamen A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

XTC New Energy Materials Xiamen A hat am 14.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,54 CNY gegenüber 0,280 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 7,90 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,56 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at