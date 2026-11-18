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18.11.2026 06:31:28
Xtend AI Robotics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Xtend AI Robotics veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Xtend AI Robotics ein Ergebnis je Aktie von -0,050 USD vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 199,20 Prozent auf 14,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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