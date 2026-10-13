Extended Systems Aktie
WKN DE: 912754 / ISIN: US3019731039
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13.10.2026 17:11:26
XTEND AI Robotics Secures $40.5 Mln Order For STRIKER Systems
(RTTNews) - On Tuesday, XTEND AI Robotics (XTND) said it received a $40.5 million order for 6,000 STRIKER systems after being named a top performer in the Close Quarters Battle segment of the U.S. Department of War's $1 billion Drone Dominance Program. The company also provided preliminary third quarter 2026 revenue and a backlog update.
STRIKER uses XTEND's proprietary XOS operating system and is designed for tactical missions in confined, complex environments without GPS signals.
Its strong performance in a government-run evaluation highlights XTEND's engineering capabilities and ability to deliver reliable systems for demanding missions.
On the Nasdaq, the shares were trading 6.93 percent up at $2.4500.
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