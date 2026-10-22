22.10.2026 06:31:29

XTI Aerospace vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

XTI Aerospace hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD gegenüber -2,930 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 32,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5308,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte XTI Aerospace einen Umsatz von 0,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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