XTPL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

XTPL äußerte sich am 28.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,02 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,090 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat XTPL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 90,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen PLN im Vergleich zu 3,1 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at