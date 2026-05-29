XTPL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

XTPL hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,01 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei XTPL ein EPS von -2,740 PLN in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat XTPL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 39,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,2 Millionen PLN im Vergleich zu 2,0 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at