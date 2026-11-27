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27.11.2026 06:31:29
XTPL präsentierte Quartalsergebnisse
XTPL hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,21 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,250 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 2,8 Millionen PLN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 44,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,1 Millionen PLN umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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