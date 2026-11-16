Xtra-Gold Resources öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Xtra-Gold Resources hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 CAD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at