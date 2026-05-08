Xtra-Gold Resources: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Xtra-Gold Resources hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde mit 0,04 CAD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,040 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Redaktion finanzen.at