Xtra-Gold Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Xtra-Gold Resources hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,07 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xtra-Gold Resources 0,040 CAD je Aktie eingenommen.

