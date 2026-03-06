|
06.03.2026 06:31:28
Xtract One Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Xtract One Technologies ließ sich am 04.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Xtract One Technologies die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 70,09 Prozent auf 5,8 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
