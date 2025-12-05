|
Xtract One Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Xtract One Technologies hat am 03.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Xtract One Technologies hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Auf der Umsatzseite hat Xtract One Technologies im vergangenen Quartal 4,6 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xtract One Technologies 3,6 Millionen CAD umsetzen können.
