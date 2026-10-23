23.10.2026 06:31:29

Xtract One Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Xtract One Technologies hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 143,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,2 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Xtract One Technologies vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,030 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Xtract One Technologies 28,82 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 108,09 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 13,85 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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