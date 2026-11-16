Xtranet Gruppen i Stockholm AB: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Xtranet Gruppen i Stockholm AB äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xtranet Gruppen i Stockholm AB in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,5 Millionen SEK im Vergleich zu 10,7 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at