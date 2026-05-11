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11.05.2026 06:31:29
Xtranet Gruppen i Stockholm AB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Xtranet Gruppen i Stockholm AB präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xtranet Gruppen i Stockholm AB in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,4 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 13,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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