19.11.2025 06:31:28
Xtranet Gruppen i Stockholm AB: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Xtranet Gruppen i Stockholm AB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Auf der Umsatzseite hat Xtranet Gruppen i Stockholm AB im vergangenen Quartal 10,7 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xtranet Gruppen i Stockholm AB 9,4 Millionen SEK umsetzen können.
