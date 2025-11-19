19.11.2025 06:31:28

Xtranet Gruppen i Stockholm AB: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Xtranet Gruppen i Stockholm AB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite hat Xtranet Gruppen i Stockholm AB im vergangenen Quartal 10,7 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xtranet Gruppen i Stockholm AB 9,4 Millionen SEK umsetzen können.

