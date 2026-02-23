|
Xtranet Gruppen i Stockholm AB stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Xtranet Gruppen i Stockholm AB hat am 20.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,020 SEK erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 11,1 Millionen SEK, gegenüber 14,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 24,09 Prozent präsentiert.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,20 Prozent zurück. Hier wurden 48,52 Millionen SEK gegenüber 49,11 Millionen SEK im Vorjahr generiert.
