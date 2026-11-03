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03.11.2026 06:31:28
Xuancheng Valin Precision Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Xuancheng Valin Precision Technology A präsentierte am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Xuancheng Valin Precision Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,220 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 256,6 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 237,3 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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