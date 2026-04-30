Xuelong Group A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Xuelong Group A hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,11 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xuelong Group A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 118,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 102,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at