Xvivo Perfusion AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Xvivo Perfusion AB präsentierte in der am 22.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 252,6 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 189,1 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at