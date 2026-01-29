Xvivo Perfusion AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Xvivo Perfusion AB lud am 27.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 1,01 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xvivo Perfusion AB noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 SEK in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xvivo Perfusion AB in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 226,1 Millionen SEK im Vergleich zu 227,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,800 SEK gegenüber 5,47 SEK je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Xvivo Perfusion AB 812,16 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 822,41 Millionen SEK umgesetzt worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,35 SEK ausgegangen, während der Umsatz auf 808,57 Millionen SEK prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at