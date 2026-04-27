Xvivo Perfusion AB vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Xvivo Perfusion AB gab am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 1,15 SEK. Im letzten Jahr hatte Xvivo Perfusion AB einen Gewinn von -0,390 SEK je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 241,0 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xvivo Perfusion AB einen Umsatz von 218,6 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at