Xvivo Perfusion AB vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Xvivo Perfusion AB stellte am 14.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,050 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 239,0 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 178,3 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at