Xvivo Perfusion Un öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Xvivo Perfusion Un äußerte sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xvivo Perfusion Un -0,010 USD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,71 Prozent auf 26,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at