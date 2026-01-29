29.01.2026 06:31:29

Xvivo Perfusion Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Xvivo Perfusion Un hat sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 24,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,1 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,020 USD. Im letzten Jahr hatte Xvivo Perfusion Un einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 82,81 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 77,79 Millionen USD erwirtschaftet worden.

